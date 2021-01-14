В Алтайском крае, как во многих регионах страны, из-за пандемии коронавируса обострилась ситуация на рынке труда. В 2020-м уровень безработицы вырос более чем вдвое, а число предлагаемых работодателями вакансий сократилось в 7,5 раза. Полностью преодолеть эти негативные последствия власти планируют уже к концу наступившего года, сократив число незанятных до предкризисного уровня. Насколько реальны эти планы, покажет время, но сегодня в Алтайском крае безработица заметно ниже, чем в других регионах Сибирского федерального округа.

- Из-за пандемии и введения ограничений в 2020 году резко выросло число обращений в службу занятости, - сообщила начальник краевого управления по труду и занятости населения Надежда Капура. - На 22 декабря у нас было зарегистрировано 36,2 тысячи безработных - это в 2,2 раза больше, чем в декабре 2019-го. Ситуация постепенно стабилизируется: количество оставшихся без работы за последние три месяца сократилось на 4,4 тысячи. Растет число предлагаемых работодателями вакансий и сегодня на десять свободных рабочих мест уже приходится не 25 человек, как было в сентябре, а девятнадцать. Правда, в 2019 году на десять вакансий претендовало всего десять жителей края, ищущих работу, а в 2018-м - девять.

Так что высокая напряженность на рынке труда сохраняется. За одиннадцать месяцев 2020-го работодатели предложили всего двадцать тысяч вакансий, тогда как годом ранее - 152 тысячи. Большинство предприятий, организаций и предпринимателей с апреля прошлого года приостановили набор новых сотрудников, многие перевели персонал на неполный рабочий день, отправили в вынужденный отпуск и сократили часть штата. Поэтому уровень официальной безработицы и вырос более чем в два раза - с 1,5 процента в декабре 2019 года до 3,2 процента в декабре 2020-го. Реальное число ищущих работу еще больше, поскольку не все обращаются в государственную службу занятости. Международная организация труда оценивает уровень общей безработицы в крае в шесть процентов.

Но по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа в Алтайском крае количество оставшихся без работы оказалось самым небольшим. По данным Новосибирскстата за третий квартал 2020 года, зарегистрированный уровень безработицы в СФО достиг 5,7 процента. Наиболее высокие показатели в конце сентября были в республиках Тыва (23,6 процента) и Алтай (13,3 процента). Самый низкий - в Алтайском крае (3,5 процента). В остальных сибирских регионах уровень зарегистрированной безработицы варьируется от 4,9 в Красноярском крае до 6,6 в Кемеровской области.

Согласно опросам, проведенным рекрутинговым агентством HeadHunter, с апреля по сентябрь 2020-го 47 процентов работодателей в стране прибегли к сокращению персонала. Однако уже осенью ситуация на рынке труда изменилась, почти половина работодателей заявила о планах по увеличению штата сотрудников и только 22 процента в ближайшие полгода планируют провести сокращение.

В региональном управлении по труду и занятости населения отметили, что на рост официальной безработицы также повлияли дополнительные меры социальной поддержки, которые действовали с апреля по сентябрь прошлого года. Это повышенный размер пособия по безработице и доплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка. Повышенное пособие получили более 24 тысяч родителей. С учетом доплат и районных коэффициентов выплаты доходили до семнадцати-двадцати тысяч рублей в месяц, что выше среднего уровня заработной платы в некоторых видах экономической деятельности. Поэтому, по словам Надежды Капуры, люди, занятые в теневом секторе, стали обращаться в службу занятости, чтобы встать на учет и получить повышенные пособия по безработице. Были также случаи, когда работники с минимальной зарплатой увольнялись, чтобы оформить заявки на такие выплаты.

Но с октября оказание дополнительных мер поддержки было завершено, и число официально зарегистрированных безработных стало сокращаться. Всего с начала прошлого года в краевую службу занятости обратились 93,8 тысячи человек и 42,7 тысячи из них были трудоустроены, в том числе почти десять тысяч на общественные и временные работы. Еще 2,6 тысячи безработных, а также более тысячи человек пенсионного и предпенсионного возрастов и 550 женщин с маленькими детьми направлены на обучение востребованным профессиям.

Прямая речь

Надежда Капура, начальник управления по труду и занятости населения Алтайского края:

- В этом году все стандартные меры содействия занятости граждан будут продолжены. Правительство края разрабатывает комплекс мероприятий, с помощью которых мы планируем к концу года восстановить численность занятого населения до уровня 2019-го. Кроме того, минтруд РФ намерен распространить механизм господдержки в виде бесплатного обучения на всех россиян, потерявших работу либо находящихся под риском увольнения. После обучения безработные получат помощь в трудоустройстве, а те, кто находился под риском увольнения, сохранят свои рабочие места благодаря новым навыкам.