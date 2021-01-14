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14.01.2021 09:04
Рубрика: Происшествия

Пассажира рейса Москва - Кемерово накажут за курение в самолете

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)

Штраф или пятнадцать суток ареста грозят 18-летнему жителю кузбасского города Тайга за курение на борту самолета.

Фото: EPA-EFE/FABIO MUZZI
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Перед вылетом из Москвы в Кемерово командир экипажа воздушного судна предупредил пассажиров о недопустимости курения табака в течение полета, но молодой человек это требование проигнорировал. Он прошел в туалетную комнату и закурил.

Бортпроводники, почувствовав запах дыма, связались с диспетчером. Тот, в свою очередь, вызвал на прибывающий борт сотрудников отделения транспортной полиции международного аэропорта "Алексей Леонов". Едва самолет приземлился, нарушителя задержали и доставили в дежурную часть.

- В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью шестой статьи 11.17 КоАП РФ. Невыполнение законных распоряжений командира авиаэкипажа влечет за собой наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей либо до пятнадцати суток ареста, - сообщила представитель пресс-службы Кузбасского ЛУ МВД России Елена Щербинина. - Материалы переданы в управление госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по СФО для принятия решения.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

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