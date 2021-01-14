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14.01.2021 06:45
Рубрика: Общество

Задержите дыхание

"Зеленый патруль" составил экологический рейтинг регионов по итогам 2020 года
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 5(8356)
Общероссийская общественная организация "Зеленый патруль" опубликовала Национальный экологический рейтинг регионов РФ. СФО в "топ-10" представляет только Алтайский край, зато в десятке аутсайдеров сибирских регионов намного больше - Красноярский край, Омская и Иркутская области. В целом СФО по состоянию экологической среды на шестом месте среди федеральных округов страны.
В Омске, как правило, по ночам, зашкаливали предельно допустимые концентрации фенола, этилбензола, сероводорода. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости В Омске, как правило, по ночам, зашкаливали предельно допустимые концентрации фенола, этилбензола, сероводорода. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости
В Омске, как правило, по ночам, зашкаливали предельно допустимые концентрации фенола, этилбензола, сероводорода. Фото: Алексей Мальгавко/ РИА Новости

Например, в Омске в прошлом году в Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования обратились более четырех тысяч жителей с жалобами на вредные выбросы. Летом проблему в промышленном мегаполисе обострили аномальная жара и полное безветрие. В результате, как правило, по ночам, "зашкаливали" предельно допустимые концентрации фенола, этилбензола, сероводорода. Передвижная экологическая лаборатория фиксировала превышение ПДК в полтора-три раза.

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Региональные власти настоятельно рекомендовали промышленникам снизить вредные выбросы. Десять крупных предприятий заключили соответствующие соглашения об экологическом партнерстве, но два десятка отказались, а недавно от выполнения принятых обязательств в одностороннем порядке отказался завод технического углерода.

- В 2020 году омичи выявили около 500 источников загрязнения, которые остались вне поля зрения Росприроднадзора. Эта работа продолжится, - сообщил председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

С 2022 года закон обяжет оборудовать специальными датчиками каждую заводскую трубу. Сегодня же, по данным Росприроднадзора, таких приборов нет ни на одном крупном омском заводе. А у региональных властей нет полномочий проводить проверки на федеральных предприятиях. Впрочем, это проблема общероссийского уровня. Так, по данным "Зеленого патруля", 3227 компаний, владеющих объектами первой категории вредного воздействия на окружающую среду, противозаконно замалчивают информацию о выбросах.

Самым негативным экологическим событием 2020-го "Зеленый патруль" назвал разлив нефтепродуктов в Норильске. Утечка более 20 тысяч тонн солярки из резервуара НТЭК создала беспрецедентную угрозу для окружающей среды. На ликвидацию последствий аварии потребуется не один год.

Самым же позитивным событием "зеленые" назвали ликвидацию шламополигонов в Нижегородской области, копивших отходы еще с советских времен. Проблему пытаются решать и в Сибири. Например, накануне Нового года уникальную установку сжигания осадка сточных вод ввели в эксплуатацию на городских очистных сооружениях Омска. Ее первая очередь будет уничтожать более 50 тысяч тонн ила в год, а с выходом на полную мощность система вообще избавит город от накопленных десятилетиями отходов водоканала. Инновационный проект реализуется совместно с Институтом катализа Сибирского отделения РАН.

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Еще одно ноу-хау, которое планируют реализовать в Омске, - утилизация снега через очистные сооружения с помощью плавильных установок. Они не только внесут вклад в улучшение экологической обстановки, но и сэкономят бюджетные средства: сейчас на вывоз снега муниципалитет ежегодно тратит 70 миллионов рублей.

Компетентно

Андрей Нагибин, председатель правления общественной организации "Зеленый патруль":

- Прошлый год оказался сложным и неоднозначным в плане экологии, и заметное влияние на это оказала пандемия. Весной и летом не только в России, но и во всем мире в мегаполисах наблюдалось существенное снижение загрязнения атмосферного воздуха. В Москве, например, объем выбросов сократился на треть. В первую очередь это связано с введением ограничительных мер, с переходом людей на удаленный режим работы, с сокращением выбросов выхлопных газов автомобилей, которые являются главным источником загрязнения в большинстве мегаполисов. Но у этой "медали" есть и другая сторона: выросло количество опасных медицинских отходов, одноразовых масок, пластиковых упаковок. И что самое главное, для борьбы с пандемией существенно сокращен бюджет нацпроекта "Экология", а срок его реализации "растянут" до 2030 года.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Алтайский край СФО Омская область СФО Красноярский край СФО Иркутская область

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