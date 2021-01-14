Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом

Томские исследователи выявили высокий противовирусный эффект у четырех экстрактов лекарственных растений, выращенных в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета.

Вытяжки из растений были впервые протестированы на штаммах гриппа H1N1, который дважды за последние 100 лет приводил к развитию пандемии и ежегодно вызывает новые случаи заболеваний различной степени тяжести.

Ученые оценивали жизнеспособность клеток, которые контактировали с экстрактом и вирусом, и клеточных культур, не обработанных экстрактом.

Высокую способность к подавлению патогена показали экстракты золотого корня, копеечника и лихниса халцедонского. Наиболее выраженный противовирусный эффект был выявлен у копеечника альпийского. А экстракт из растений лихниса халцедонского показал наибольшую цитотоксичность на культуру клеток MDCK.

- Они весьма перспективны для создания препаратов, обладающих высокой эффективностью, но при этом менее токсичны и с меньшим количеством побочных эффектов, - рассказала заведующая лаборатории фитохимии лекарственных растений Сибирского ботанического сада ТГУ Лариса Зибарева.

Пока доклинические исследования данных экстрактов находятся в начальной стадии. Однако, по мнению ученых, сам факт определения высокой противовирусной активности этих растений является важным заделом для создания новых эффективных лекарств против вируса гриппа H1N1.