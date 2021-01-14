Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом

Новости

Названы города, которые первыми восстановятся после пандемии 14:40
Дания получила расписание работ по достройке "Северного потока 2" 14:33
В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы помешать подрядчику работать 14:31
В Минфине рассказали о потенциале снижения налоговой нагрузки 14:23
Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма 14:21
Ученые: Обезьяны-воровки научились отличать дорогие вещи от не особо нужных 14:19
В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов 14:18
"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин привился от COVID-19 14:09
Лежащий в реанимации с COVID Борис Грачевский вновь введен в кому 14:06
Два члена сборной РФ по биатлону сдали положительные тесты на коронавирус 14:01
Названа причина смерти актера Дмитрия Гусева 13:54
Житель Заполярья спас ребенка из горящей квартиры 13:50
Стало известно, сколько всего автомобилей купили россияне в 2020 году 13:44
Во Владивостоке построят мечеть 13:34
Цены на квартиры в новой Москве установили новый рекорд 13:28
Подмосковье получило еще более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса 13:26
В Москве спасли мужчину, провалившегося под лед 13:26
На Эльбрусе из-за лавиноопасности закрыли горнолыжные трассы 13:17
Петербуржцу запретят пользоваться метро за игру в мяч 13:16
В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов 13:16
Мишустин рассчитывает на устойчивый рост экономики к концу года 12:44
Иммунолог назвал возможные причины повторного заражения COVID-19 12:42
В Кемерове первоклассница угрожала ножом ученикам 12:42
Василий Петренко возглавит Госоркестр имени Е.Ф. Светланова 12:41
Конгрессвумен пообещала внести статьи для импичмента Байдену 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 13:29
Рубрика: Общество

Ученые обнаружили в Сибири растения с противовирусным эффектом

Текст: Наталья Граф
Томские исследователи выявили высокий противовирусный эффект у четырех экстрактов лекарственных растений, выращенных в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета.

Вытяжки из растений были впервые протестированы на штаммах гриппа H1N1, который дважды за последние 100 лет приводил к развитию пандемии и ежегодно вызывает новые случаи заболеваний различной степени тяжести.

Фото: iStock
В Сибири обнаружили противовирусный кустарник

Ученые оценивали жизнеспособность клеток, которые контактировали с экстрактом и вирусом, и клеточных культур, не обработанных экстрактом.

Высокую способность к подавлению патогена показали экстракты золотого корня, копеечника и лихниса халцедонского. Наиболее выраженный противовирусный эффект был выявлен у копеечника альпийского. А экстракт из растений лихниса халцедонского показал наибольшую цитотоксичность на культуру клеток MDCK.

- Они весьма перспективны для создания препаратов, обладающих высокой эффективностью, но при этом менее токсичны и с меньшим количеством побочных эффектов, - рассказала заведующая лаборатории фитохимии лекарственных растений Сибирского ботанического сада ТГУ Лариса Зибарева.

Пока доклинические исследования данных экстрактов находятся в начальной стадии. Однако, по мнению ученых, сам факт определения высокой противовирусной активности этих растений является важным заделом для создания новых эффективных лекарств против вируса гриппа H1N1.

В регионах Общество Наука Общество Природа Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

Главное сегодня

Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы