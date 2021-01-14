В глубинке Новосибирской области возрождаются клубы

В отдаленном районе Новосибирской области в пятницу открывается Дом культуры с библиотекой. В нем будут выступать местные творческие коллективы, в том числе фольклорный ансамбль.

В селе Вознесенка Баганского района проживает чуть более 670 человек. Для многих старый Дом культуры, построенный в конце 60-х годов прошлого века, стал местом встреч - здесь репетировал фольклорный ансамбль, а ребятишки занимались в кружках. Но со временем здание обветшало. В связи с аварийным состоянием эксплуатацию зрительного зала прекратили.

Благодаря нацпроекту "Культура" в селе Вознесенка в прошлом году начали возводить новый ДК на 100 посадочных мест. Типовой проект разработан по инициативе регионального минкультуры. Как пояснили в ведомстве, речь идет о линейке экономически эффективных проектов по строительству быстровозводимых зданий культурно-досуговых учреждений для повторного применения.

Пилотным проектом стал Дом культуры в деревне Шадрино Искитимского района. Его построили в 2019 году по поручению губернатора Андрея Травникова. В прошлом году в районах области появились еще два таких ДК, один из которых - в Баганском районе. В этом году планируется построить один. По данным администрации Баганского района, на строительство Дома культуры направлено свыше 60 миллионов рублей.