В Иркутской области археологи нашли древние орудия и кости животных

Приспособления для добычи огня и выделки шкур, приготовления пищи, скребки, наконечники стрел, обработанные кости доисторических животных - в общей сложности несколько десятков тысяч артефактов - обнаружили археологи рядом с городом Усолье-Сибирское Иркутской области.

Возраст находок - от 8 до 30 тысяч лет, сообщает ТАСС со ссылкой на директора научно-исследовательского центра "Байкальский регион" ИГУ кандидата исторических наук Екатерину Липнину.

В прошлом году возле Усолья-Сибирского начались масштабные спасательные археологические работы. Дело в том, что неподалеку от города находится известная стоянка древнего человека Мальта. Ее обнаружили еще в 20-х годах прошлого века. За это время ученые сделали здесь множество удивительных находок: фрагменты скелетов шерстистых носорогов, ископаемых бизонов, мамонтов, оружие и орудия быта древнего человека и останки самих людей.

Аналогичные находки встречаются и в окрестностях. Разведка, проведенная в рамках проектирования обхода федеральной трассы вокруг Усолья, показала, что на месте будущей дороги также находится богатый археологический материал. Чтобы сохранить его, решено было провести спасательные работы.

В 2020 году было вскрыто 20 тысяч квадратных метров территории. Зафиксировано шесть уровней отложения древней ископаемой культуры разных эпох. В раскопках принимали участие более 400 человек. Зимой продолжились камеральные работы, а полевые возобновятся в мае.

- Все находки уникальны. Очень интересны различные формы скребков из камня. Это и скребки, которые могли вставляться в какую-то роговую рукоять и которые находят широкие аналоги, в том числе, в этнографии, и скребочки, размер которых чуть больше ногтя большого пальца. Такое разнообразие орудий говорит о разных операциях, которые были связаны с выделкой органических материалов, - приводит агентство слова Екатерины Липниной.

В ближайшие несколько лет материал будут изучать, после его передадут в музейные фонды, в том числе Иркутского областного краеведческого музея.

Историки надеются, что жители смогут познакомиться с самыми интересными находками, к которым к тому времени будут даны комментарии и пояснения ученых.