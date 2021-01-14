В Кемерове первоклассница угрожала ножом ученикам

Прокуратура области организовала проверку опубликованной в интернете информации о том, что школьница угрожала одноклассникам ножом.

Инцидент произошел в декабре в одной из школ жилого района Кемерова Лесная Поляна. Ученица первого класса пришла в школу с большим ножом и объявила, что нападет на одноклассника.

- Организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений и безопасности образовательного процесса, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Проверка проводится прокуратурой Рудничного района Кемерова под контролем областной прокуратуры.