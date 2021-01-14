На Эльбрусе из-за лавиноопасности закрыли горнолыжные трассы

Все горнолыжные трассы на Эльбрусе 14 января закрыли для туристов. Как сообщили в пресс-службе акционерного общества "Курорт Эльбрус", в горах сегодня прогнозируется высокая лавинная опасность.

- Уважаемые гости курорта, в целях обеспечения вашей безопасности службами курорта было принято решение о закрытии трасс 14 января. О дальнейшем режиме работы будет объявлено дополнительно, - говорится в сообщении на официальной странице курорта.

Также были остановлены все канатные дороги, чтобы туристы не поднимались в горы на период повышенной опасности. В ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии сообщили, что с 18 часов 14 января по 18 января в горах республики на высоте больше 2,5 тысяч метров будет лавиноопасно.