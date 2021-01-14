Нарушенное энергоснабжение потребителей 9 районов Дагестана восстановлено

Специалисты "Россети Северный Кавказ" к 16.00 устранили в Дагестане последствия технологических нарушений, спровоцированных сильным ветром до 25 м/с.

Ремонтно-восстановительные мероприятия полностью завершены на пострадавших из-за непогоды энергообъектах и в сетях напряжением 6-10 кВ, находящихся на балансе филиала "Дагэнерго".

Сегодня из-за сильного ветра без энергоснабжения временно оставалась часть потребителей в Тарумовском, Гунибском, Сулейман-Стальском, Буйнакском, Цумадинском, Бабаюртовском, Кизлярском, Дахадаевском и Хасавюртовском районах Республики Дагестан.

К 11.00 было восстановлено энергоснабжение 50 процентов отключенных потребителей в 74 населенных пунктах. К 14.00 мск специалисты филиала "Дагэнерго" вернули свет порядка 95 процентам жителей республики, чье энергоснабжение было нарушено из-за непогоды. К 16.00 мск энергоснабжение потребителей восстановлено по основной сети напряжением 6-10 кВ.

В аварийно-восстановительных работах были задействованы и продолжают дежурство 62 бригады, 172 специалиста, 69 единиц спецтехники. Энергетики проводят постоянный мониторинг метеоусловий и контроль за состоянием работы энергообъектов компании.

Энергоснабжение жителей Дагестана находится на особом контроле руководства холдинга "Россети" и "Россети Северный Кавказ". Для потребителей работают круглосуточная бесплатная горячая линия Группы "Россети" 8-800-220-0-220, а также портал светлаястрана.рф.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"