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14.01.2021 22:22
Рубрика: Спорт

Если планы поменялись

Билеты на матчи Евро в Питере можно сдать
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8357)
Болельщики, купившие билеты на матчи перенесенного с 2020 на 2021 год чемпионата Европы по футболу, в том числе на игры в Санкт-Петербурге, могут сдать билеты до 26 января.
Федор Кудряшов: Цель сборной России по футболу на Евро - выход в полуфинал

Оргкомитет Евро предупредил, что в связи с пандемией и переносом дат проведения турнира были внесены изменения в условия продажи билетов, порядок их возврата и политику конфиденциальности. Владельцы билетов могут либо согласиться с обновлениями в личном кабинете, либо оформить возврат, получив денежную компенсацию в полном объеме. Принять решение нужно до 26 января 16:00 по московскому времени.

Однако при сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА в любом случае вернет болельщикам деньги. В новых правилах также говорится о том, что в случае болезни можно передать билет членам семьи или друзьям, а на стадионах все обязаны соблюдать санитарные нормы. Кроме того, тем, кто оформил паспорт болельщика до 1 октября 2020 года, придется получить новый FAN ID.

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