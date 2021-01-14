Бывшая жена Аршавина рассказала о своей тяжелой болезни

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала в Instagram о своей тяжелой болезни.

У 38-летней Алисы аутоиммунное заболевание, сопровождающееся некрозом тканей лица. Несколько приостановить процесс помогает гормональная терапия.

Сама Алиса Казьмина настроена пессимистично. В беседе с журналистами KP.Ru она призналась, что пребывает "в полном бессилии и отчаянии" и чувствует себя, как будто на краю обрыва.

Она даже подозревает, что кто-то навел на нее порчу на смерть, хоть раньше и не верила в мистику. "Кто-то хочет уничтожить меня", - говорит женщина. Алиса благодарит за поддержку свою маму и первого мужа Алексея.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году и развелись летом 2019-го. В браке у них родилась дочь Есения. В феврале девочке исполнится четыре года. По словам Алисы, уже два года она не встречалась с папой.