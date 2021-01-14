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14.01.2021 13:21
Рубрика: Общество

Бывшая жена Аршавина рассказала о своей тяжелой болезни

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb
Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала в Instagram о своей тяжелой болезни.

Фото: Александр Уткин/РИА Новости
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У 38-летней Алисы аутоиммунное заболевание, сопровождающееся некрозом тканей лица. Несколько приостановить процесс помогает гормональная терапия.

Сама Алиса Казьмина настроена пессимистично. В беседе с журналистами KP.Ru она призналась, что пребывает "в полном бессилии и отчаянии" и чувствует себя, как будто на краю обрыва.

Она даже подозревает, что кто-то навел на нее порчу на смерть, хоть раньше и не верила в мистику. "Кто-то хочет уничтожить меня", - говорит женщина. Алиса благодарит за поддержку свою маму и первого мужа Алексея.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году и развелись летом 2019-го. В браке у них родилась дочь Есения. В феврале девочке исполнится четыре года. По словам Алисы, уже два года она не встречалась с папой.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Андрей Аршавин

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