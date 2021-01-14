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14.01.2021 19:10
Рубрика: Общество

Распустят на циферблаты

Главная елка Петербурга получит вторую жизнь
Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8357)
Новый год в Петербурге продолжается - по просьбам горожан елка на Дворцовой площади простоит до конца января.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Главная городская ель и впрямь хороша. Живая (кстати, впервые за последние семь лет), 25-метровая, пушистая, наряженная в очаровательном ретростиле. Дерево украсили сотни метров гирлянд и стильные новогодние игрушки, раскрашенные вручную: шары, домики, снеговики, лошадки, конфеты, щелкунчики - все в духе 1950-1960-х годов.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Поскольку массовых мероприятий в этом году нет, основным развлечением петербуржцев стали прогулки на Дворцовую площадь и фотографии на фоне "настоящей" новогодней елки.

- Нынешняя елка на Дворцовой - это чудо чудное, - выражает общее мнение пенсионерка Ольга Борисовна. - Пришла на площадь погулять с внуками. Увидела - и ахнула. Все, как в моем детстве. Почувствовала себя девочкой, как будто вот-вот начнется праздничное застолье, нарядная мама хлопочет на кухне, а папа смеется и подбрасывает меня к потолку...

Смольный решил продлить срок пребывания ели на площади. А после демонтажа новогоднее дерево ждет вторая жизнь. Огромную ель пустят на часы: нарежут ствол кругами, из которых получатся оригинальные циферблаты. Часы из новогодней ели украсят различные социальные учреждения города.

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