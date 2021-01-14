Как в этом году будут набирать первоклашек

В 2021 году прием детей в школу будет проходить по новым правилам, утвержденным Министерством просвещения РФ. Если раньше запись в 1-й класс открывалась в начале февраля, то теперь подать заявление можно только с 1 апреля. Еще одно новшество - приказы о зачислении в школу издадут лишь после 30 июня. Это и вызывает некоторое беспокойство пап и мам: а вдруг ребенка не зачислят в нужную школу, будет ли возможность подать заявление в другое учебное заведение? И главный вопрос: готовы ли в регионах к новому порядку приема?

Последние несколько лет накануне первого февраля жителям Екатеринбурга, Петрозаводска, да и ряда других городов, чтобы записать своего ребенка в 1-й класс, приходилось ночевать в машинах, мерзнуть под окнами школ и гимназий. Формировалась очередь, потом с вечера мамы и папы распределяли дежурство, делали перекличку, чтобы не попали случайные люди. Писали жалобы в прокуратуру и ругали "падавший" от наплыва заявок сервис "Госуслуги". В Екатеринбурге систему поменяли еще в прошлом году: сделали дополнительную запись для детей льготных категорий и разбили даты подачи заявлений по районам. Возможна ли эта практика сейчас, пока неизвестно. "Нам нужно время, чтобы изучить новый нормативный документ, согласовать с министерством образования и молодежной политики Свердловской области, получить разъяснения от юристов и потом заложить всю информацию в административный регламент, который будет принят не позднее 15 марта 2021 года", - поясняет заместитель начальника департамента образования администрации Екатеринбурга Елена Кречетова.

В Пензе трудности могут возникнуть у администраций школ, особенно в микрорайонах новой застройки, где сложно спрогнозировать число прикрепленных учеников. Например, в городе Спутнике Пензенского района в прошлом году набрали 15 первых классов, а выпустили только один. На линейке здесь можно видеть табличку "1 П" класс. За год микрорайон еще прирос новыми высотками, а школа пока одна. Строительство второй за счет федеральных средств только в планах.

Не проще ситуация и в гимназиях, где помимо прикрепленных детей высокий конкурс среди желающих получить углубленное образование. "Сказать родителям будущих первоклассников, попадет ли их ребенок в нашу школу или нет, мы сможем нескоро. С 6 июля начнут принимать документы у детей, которые территориально к нашей школе не относятся. Прием документов у них продлили до 5 сентября. Но шансов у тех, кто без прописки, немного. Раньше указанных дат подавать заявления не имеет смысла, так как они не будут рассматриваться, - говорит директор гимназии N 4 "Ступени" города Пензы Валерия Вишненкова. - Теперь также преимущество на зачисление независимо от места проживания имеют дети из семей военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, МЧС, ФСИН, органов внутренних дел, а также дети, чьи братья и сестры уже обучаются в образовательной организации".

На Кубани в прошлом году за парты сели свыше 76 тысяч первоклассников, 18,5 тысячи из которых - в Краснодаре. Примерно такое школьное пополнение ожидается и в предстоящем сентябре. Однако не исключено, что первоклашек будет больше, особенно в кубанской столице, названной самым быстрорастущим городом страны. Так, в минувшем году в краснодарской школе N 71 сформировали 33 параллельных первых класса - по количеству букв в алфавите. Они получили литеры от "А" до "Я", а сама школа стала рекордсменом России по числу первых классов. В предстоящем учебном году в городе появятся три новые большие школы и два корпуса к существующим учебным заведениям. Поэтому букв в алфавите для школьных параллелей теперь должно хватить.

Если раньше запись в 1-й класс открывалась в начале февраля, то теперь подать заявление можно только с 1 апреля

- Из-за переноса сроков записей в первый класс с февраля на апрель не должно возникнуть проблем, - считает руководитель городского департамента образования Алексей Некрасов. - Сейчас наша задача - проинформировать об этом родителей, что делается через сайты образовательных учреждений, местные СМИ и детские сады, которые посещают будущие первоклассники. Прежние сроки, на мой взгляд, были излишне растянуты во времени, что создавало ненужный ажиотаж. Если вспомнить советские времена, то тогда в школах запись первоклассников начиналась лишь 15 августа, но в отведенные полмесяца все укладывались. А теперь целых пять месяцев дается родителям. Безусловно, при возникновении конфликтных ситуаций надо немедленно обращаться в муниципальные органы управления образования. Информация об этом есть на нашем сайте, мы всегда готовы подключиться, чтобы помочь урегулировать спорные ситуации.

Мнение

Ирина Чинаева, заместитель министра образования Саратовской области:

- Срок приема заявлений на обучение с 1 апреля уже действовал раньше. И это правильно, что к нему вернулись. У муниципалитетов появится возможность использовать более актуальную информацию при подготовке распоряжений о закреплении жилых домов за школами, теперь они будут составляться к 15 марта. Это особенно важно для новостроек и новых микрорайонов. Новое жилье обычно сдается в конце осени и начале зимы, а заселение происходит ближе к весне, именно в это время становится ясно, сколько будет первоклассников. Что еще важно - теперь стоять в очередях для подачи документов родителям не нужно.

Подготовил Андрей Куликов (Саратов)