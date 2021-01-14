Калининградский драмтеатр потерял 40 процентов зрителей

В новогодние праздники количество зрителей в Калининградском областном драматическом театре сократилось на сорок процентов в сравнении с прошлогодним. Но это можно расценивать как большой успех: с учетом требования 50-процентной наполняемости зала, все новогодние спектакли прошли на аншлагах.

Об этом сообщил журналистам художественный руководитель театра Александр Федоренко. Он официально назначен с сегодняшнего дня, сменив на этом посту Заслуженного работника культуры Михаила Андреева, руководившего областной драмой десять лет и скончавшегося в октябре прошлого года.

74-й сезон в театре отмечен 7-месячным локдауном, который сорвал все творческие планы. Тем не менее, удалось выпустить три премьеры - мелодрама "Когда голуби улетели" в постановке Народного артиста России Михаила Салеса, лирическая комедия "Самая счастливая" (ее поставил главный режиссер петербургского Театра им. В.Комиссаржевской Леонид Алимов) и комедия "Номер 13" - новая интерпретация режиссера Вячеслава Виттиха популярной пьесы Рэя Куни.

Готовятся еще две премьеры. В феврале - "Шутки по Чехову", спектакль по миниатюрам писателя к его 160-летию ставит Михаил Салес. Детектив о советских разведчиках в Кенигсберге "Вилла "Эдит" в постановке Вячеслава Виттиха планируется выпустить к 9 апреля, дню взятия Кенигсберга.

- Приходим к тому, что теперь в связи с эпидемией придется во всех спектаклях делать два состава: ситуация нам диктует такие условия. Раньше это было в виде исключения, теперь, наверное, это будет нормой жизни, - сообщил Александр Федоренко, отметив, что из-за болезни актеров отмены и замены спектаклей стали обыденностью.

- Мы очень ждем, когда отменят ограничения для людей 65+, чтобы наши возрастные актеры могли наконец выйти на работу, - добавил худрук театра. - Мы не можем сейчас играть некоторые спектакли, потому что там задействованы актеры 65+. Заменять их было бы неправильно, хочется, чтобы они присутствовали, потому что это гордость театра.