Киностудия "Ленфильм" отметит 60-летие режиссера Евгения Юфита

17 января петербургскому кинорежиссеру и художнику Евгению Юфиту (1961-2016) исполнилось бы 60 лет. В честь юбилея одного из самых радикальных режиссеров экспериментального кино на киностудии "Ленфильм" состоятся специальные показы двух его картин и выставка фотографий.

Свой полнометражный дебют "Папа, умер Дед Мороз" Юфит снял в 1991 году на "Ленфильме" в студии Первого и экспериментального фильма Алексея Германа и Светланы Кармалиты. Это была вольная экранизация рассказа Алексея Толстого "Семья вурдалака". Награда - гран-при МКФ в Римини. Впоследствии режиссер сотрудничал с кинокомпанией "СТВ" - на студии Сергея Сельянова он сделал свои последние полнометражные работы.

17 января в киноцентре "Ленфильм" состоится показ фильма Евгения Юфита "Убитые молнией" (2002). Его представят зрителям философ и психоаналитик Виктор Мазин и куратор и ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея (отдел новейших течений) Олеся Туркина. В фойе киностудии откроется выставка фоторабот, предоставленных Marina Gisich Gallery.

31 января состоится показ фильма "Серебряные головы", снятого Юфитом совместно с режиссером Владимиром Масловым в 1998 году. "Это сюжетное кино, где в центре эксперимент по скрещиванию человека с деревом. Такой абсурдный эксперимент в стиле science fiction 50-х годов на техническом материале. Там приборы 50-х годов, хроника тех времен", - говорил Евгений Юфит.

В 2005 году Роттердамский кинофестиваль признал российского режиссера живым классиком, удостоив персональной ретроспективы и выставки фотографий.