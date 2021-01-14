КС проверял законность мер, введенных весной прошлого года подмосковным губернатором Андреем Воробьевым. А именно подпункта 3 пункта 5 постановления "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил области, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". Нормативный акт запрещал гражданам покидать место жительства. Исключение составляли обращения за медицинской помощью, походы в магазин и некоторые другие. Выходить можно было, предварительно оформив специальный пропуск.
Запрос проверить законность этого документа в КС пришел из Протвинского горсуда. Туда ранее поступило дело об административном правонарушении 52-летнего местного жителя, который в апреле 2020 года в период угрозы распространения коронавируса был задержан в общественном месте. Его оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.
Местные полицейские составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении из-за невыполнения правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Гражданин счел, что власти ограничивают его права, и обратился в суд. В заявлении он указал, что такое регулирование осуществлено с превышением полномочий и ограничивает право граждан на свободу передвижения. Кроме того, заявитель просил разъяснить, какие сферы находятся в ведении Российской Федерации, а какие - субъектов РФ.
В своем решении Конституционный суд сослался на статьи 2, 7 и 41 Основного Закона, утверждающие, что жизнь человека - "высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности". Именно в связи с этими положениями власти берут на себя ответственность обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, отметил КС.
Конституционный суд признает право граждан на передвижение, но уточняет, что при реальной общественной угрозе жители должны проявлять "разумную сдержанность", реализуя это право. Кроме того, КС отмечает: ограничение свободы передвижения - не то же самое, что ограничение личной свободы.
Введение же административной ответственности за нарушение самоизоляции в период эпидемии, согласно позиции КС, - это "приемлемый баланс между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина". Более того, введение ограничений в этой ситуации - задача, "уклониться от решения которой государство не вправе", говорит суд.
Суд также сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых специалисты советовали ограничивать контакты между гражданами, в том числе вводя карантин и ограничивая передвижение людей.
При этом защита прав человека в условиях пандемии входит в совместное ведение регионов и федерального центра, признал КС. А это значит, что региональные власти могут регулировать вопросы, которые касаются защиты прав человека, а также защищать население и территории от чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов. Суд сослался на 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера".
Когда власти вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности или аналогичное должностное лицо может назначить руководителя для устранения последствий ЧС. Он, в свою очередь, может принимать дополнительные меры по защите населения, указал Конституционный суд. Это должностное лицо - глава региона.
Конституционный суд указал также на то, что ситуация с коронавирусом была экстраординарной. И хотя конкретные федеральные законы о разграничении полномочий центра и регионов в борьбу с пандемией были приняты уже после постановления главы Подмосковья, власти области предприняли экстренные меры по минимизации ущерба здоровью и жизни граждан. А значит, опережающие меры нельзя считать антиконституционными. Суд указал, что разумность мер, принятых подмосковными властями, отражается в установленных исключениях: возможности выйти в магазин, выгулять собаку, сходить к врачу и т.д. При этом ограничения менялись постольку, поскольку менялась санитарно-эпидемиологическая обстановка. В итоге суд признал соответствующими Конституции ограничения, введенные подмосковными властями.