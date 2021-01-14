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КС проверял законность мер, введенных весной прошлого года подмосковным губернатором Андреем Воробьевым. А именно подпункта 3 пункта 5 постановления "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил области, системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)". Нормативный акт запрещал гражданам покидать место жительства. Исключение составляли обращения за медицинской помощью, походы в магазин и некоторые другие. Выходить можно было, предварительно оформив специальный пропуск.

Запрос проверить законность этого документа в КС пришел из Протвинского горсуда. Туда ранее поступило дело об административном правонарушении 52-летнего местного жителя, который в апреле 2020 года в период угрозы распространения коронавируса был задержан в общественном месте. Его оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

Местные полицейские составили в отношении нарушителя протокол об административном правонарушении из-за невыполнения правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения. Гражданин счел, что власти ограничивают его права, и обратился в суд. В заявлении он указал, что такое регулирование осуществлено с превышением полномочий и ограничивает право граждан на свободу передвижения. Кроме того, заявитель просил разъяснить, какие сферы находятся в ведении Российской Федерации, а какие - субъектов РФ.

В своем решении Конституционный суд сослался на статьи 2, 7 и 41 Основного Закона, утверждающие, что жизнь человека - "высшее благо, без которого утрачивают свое значение многие другие блага и ценности". Именно в связи с этими положениями власти берут на себя ответственность обеспечивать санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, отметил КС.

Конституционный суд указал на то, что ситуация с коронавирусом была экстраординарной

Конституционный суд признает право граждан на передвижение, но уточняет, что при реальной общественной угрозе жители должны проявлять "разумную сдержанность", реализуя это право. Кроме того, КС отмечает: ограничение свободы передвижения - не то же самое, что ограничение личной свободы.

Введение же административной ответственности за нарушение самоизоляции в период эпидемии, согласно позиции КС, - это "приемлемый баланс между защитой жизни и здоровья граждан и правами и свободами конкретного гражданина". Более того, введение ограничений в этой ситуации - задача, "уклониться от решения которой государство не вправе", говорит суд.

Суд также сослался на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, в которых специалисты советовали ограничивать контакты между гражданами, в том числе вводя карантин и ограничивая передвижение людей.

При этом защита прав человека в условиях пандемии входит в совместное ведение регионов и федерального центра, признал КС. А это значит, что региональные власти могут регулировать вопросы, которые касаются защиты прав человека, а также защищать население и территории от чрезвычайных ситуаций и природных катаклизмов. Суд сослался на 68-ФЗ "О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера".

Когда власти вводят режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности или аналогичное должностное лицо может назначить руководителя для устранения последствий ЧС. Он, в свою очередь, может принимать дополнительные меры по защите населения, указал Конституционный суд. Это должностное лицо - глава региона.

Конституционный суд указал также на то, что ситуация с коронавирусом была экстраординарной. И хотя конкретные федеральные законы о разграничении полномочий центра и регионов в борьбу с пандемией были приняты уже после постановления главы Подмосковья, власти области предприняли экстренные меры по минимизации ущерба здоровью и жизни граждан. А значит, опережающие меры нельзя считать антиконституционными. Суд указал, что разумность мер, принятых подмосковными властями, отражается в установленных исключениях: возможности выйти в магазин, выгулять собаку, сходить к врачу и т.д. При этом ограничения менялись постольку, поскольку менялась санитарно-эпидемиологическая обстановка. В итоге суд признал соответствующими Конституции ограничения, введенные подмосковными властями.