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14.01.2021 17:00
Рубрика: Власть

Между НАО и Коми откроют зимнюю дорогу

Текст: Вера Черенева

16 января откроется движение по зимнику между городами Нарьян-Мар и Усинск. Для Ненецкого автономного округа эта дорога имеет принципиальное значение - это единственная трасса, которая связывает регион с Большой землей.

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Как сообщает администрация НАО, обустройство и содержание зимника в этом году обойдется местному бюджету в 77,76 миллионов рублей. Готовность дороги сейчас оценивается в 95 процентов.

Рабочим осталось наморозить ледовые переправы, выровнять полотна зимника, установить сигнальные вехи и дорожные знаки.

Расстояние между Нарьян-Маром и Усинском составляет чуть более 300 километров, а протяженность зимника - 54,8 километра. Дело в том, что между двумя городами постепенно строится полноценная дорога с твердым покрытием и каждый год протяженность зимника все меньше. Но пока без него не обойтись.

На участке зимника автомобилям разрешат развивать скорость до 50 километров в час, на трудных участках - 30 километров в час. На зимнике также появятся три дорожно-ремонтных пункта, где можно будет отдохнуть и дождаться помощи.

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