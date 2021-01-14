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14.01.2021 18:03
Рубрика: Происшествия

На Архангельской ТЭЦ из-за сильных морозов вышла из строя турбина

Текст: Светлана Цыганкова (Архангельская область)

На Архангельской ТЭЦ произошла авария - вышла из строя одна из турбин. Причина - 32-градусные морозы.

Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
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Как сообщили в администрации Архангельской области, из-за выхода из строя турбины снизились параметры теплоснабжения почти в ста домах. В некоторых домах отключили горячую воду.

Сейчас на ТЭЦ запустили резервную турбину. Температуру теплоносителя увеличили до 103-106 градусов. На нормативные параметры должны выйти к полуночи, батареи в домах начали прогреваться.

На совещании, где обсуждалась ситуация с аварией, отметили еще одну острую проблему - промерзание вводов в многоквартирных домах. Их отогревом занимаются управляющие компании. Однако сложности возникают с деревянными домами, где вводы расположены в пустующих квартирах, попасть в которые нелегко.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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