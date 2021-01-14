На реке Свирь в Ленобласти зажало во льдах паром с пассажирами

Сегодня, 14 января ранним утром на реке Свирь в поселке Вознесенье (Подпорожский район Ленинградской области) паром с пассажирами оказался зажатым во льдах.

Как рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре, это произошло около половины седьмого утра. Паром "Аркадий Филатов", на котором было 12 пассажиров и три члена экипажа, совершал обычный рейс, перевозя людей с одного берега Свири на другой. Однако из-за морозов он оказался в ледяной ловушке, остановился и не смог продолжать движение.

К настоящему времени проблема устранена: с помощью судна "Шлюзовой 99" паром отбуксирован к берегу. Никто не пострадал, судно не повреждено.

Волховстроевская транспортная прокуратура проведет проверку обстоятельств произошедшего. В частности, были ли проведены необходимые мероприятия для подготовки парома к плаванию в осенне-зимний период.