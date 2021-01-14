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14.01.2021 11:35
Рубрика: Общество

Онлайн-олимпиада по русскому языку объединила 147 стран

Текст: Елена Новоселова
В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) подвели итоги международной онлайн-олимпиады по русскому языку как иностранному (РКИ). В ней приняли участие более 9500 иностранных граждан из 147 стран, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ. Это самая масштабное интеллектуальное состязание в области РКИ.
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Фото: iStock
Стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников

Олимпиада прошла в два этапа. Участники конкурса должны были показать свои знания в области грамматики, лексики, синтаксиса русского языка, выполнить творческое задание.

В финал попали 940 человек из 80 стран мира. В качестве призов призеры и победители получат учебные пособия по русскому языку, у них будет возможность бесплатно пройти государственное тестирование по РКИ. Ну а самых талантливых ждет специальный диплом, который дает привилегию при поступлении в СПбГУ.

Справка "РГ"

Онлайн-олимпиада по русскому языку как иностранному проводится Минпросвещения России в рамках программы по повышению качества образования на русском языке за рубежом. Она включает и другие проекты, например проект "Российский учитель за рубежом", который осуществляется на базе Международного центра образования "Интердом" имени Е.Д. Стасовой. Это поддержка российских педагогов в Таджикистане, Киргизии, Вьетнаме, Монголии и Сербии, где они преподают "великий и могучий", а также другие предметы на русском языке.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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