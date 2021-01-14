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14.01.2021 13:16
Рубрика: Происшествия

Петербуржцу запретят пользоваться метро за игру в мяч

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга Фото: Пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга
Фото: Пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга

Метрополитен Северной столицы принял решение не допускать на территорию городской подземки молодого человека, который был замечен за игрой в мяч на путях станции "Звенигородская".

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Нарушение пресекли, на графике движения поездов по фиолетовой ветке этот инцидент не сказался, но как отмечают в пресс-службе метрополитена, молодой человек много раз был замечен на нарушении правил пользования подземкой. Причем, во всех случаях это были умышленные действия, как, например, игра в мяч.

Правила пользования метрополитеном позволяют перевозчику отказать пассажиру в пользовании подземкой. Например, охранники метро не пропускают через турникет пьяных.

Но этого молодого человека охрана подземки решила взять на особый контроль. Планируется, что его ни при каких обстоятельствах не будут пускать в метро, также администрация подземки намерена добиться того, чтобы молодого человека оштрафовали.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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