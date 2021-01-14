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14.01.2021 17:35
Рубрика: Происшествия

Петербуржец случайно убил девушку во время БДСМ-сессии

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор мужчине, который случайно задушил партнершу во время БДСМ-сессии. Сам мужчина полностью признал свою вину и рассказал следователям, что не представлял, к чему приведут его действия.

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, девушка вступила в связь с мужчиной добровольно. Во время интимной встречи пара использовала различные приспособления, кроме того, на девушке был ошейник.

В порыве страсти мужчина просунул под ошейник руку и стянул его. Девушка начала задыхаться. Также мужчина нанес девушке несколько ударов в грудную клетку и ударил по голове. Попросить прекратить девушка не могла, так как сильно прикусила язык.

Петербуржец слишком поздно осознал, что причинил девушке вред. Увидев, что его партнерша бьется в конвульсиях, мужчина сам пытался оказать ей первую помощь, потом вызвал "скорую", но врачи не смогли спасти девушку.

Мужчина сам пришел в полицию, рассказал о том, что случилось, помогал следствию. Петербуржец оказался примерным семьянином, у него есть ребенок. Также мужчина прекрасно характеризуется дома и на работе. В случившемся петербуржец раскаивается до сих пор.

В итоге мужчина был признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Он приговорен к полутора годам принудительных работ, 15 процентов от его заработка будут удерживаться в доход государства. 

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