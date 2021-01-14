Самолет рейса Москва-Салехард сел в Пулково по техническим причинам

Новости

На Камчатке городские власти засыпали песком новый каток 08:35
Виктория Абрамченко рассказала, как будут тушить лесные пожары 08:00
"Бавария" проиграла в Кубке Германии клубу из второй Бундеслиги 07:43
Доктор Мясников усомнился в естественном происхождении коронавируса 07:24
В Вашингтоне на неделю закроют ряд станций метро из-за инаугурации Байдена 07:17
Прилетевших в Китай экспертов ВОЗ отправят на карантин 07:15
В Колумбии продлили режим избирательной изоляции из-за пандемии 07:13
Названы три симптома "британского" штамма COVID-19 06:57
Хабаровск и Благовещенск вновь свяжет прямой авиарейс 06:25
Нацгвардия разместилась в Капитолии впервые со времен Гражданской войны 06:18
Байден решил не ехать на свою инаугурацию на поезде 06:15
Cargo Dragon приводнился у берега Флориды 06:04
Сегодня начинает работу Гайдаровский форум 06:00
В Китае впервые за восемь месяцев умер пациент с COVID-19 05:18
Пушков ответил объявившему Королева "украинским ученым" Зеленскому 05:14
Доклад о крушении Boein 737 в Индонезии опубликуют в течение 30 дней 05:10
Юг страны ждет резкое похолодание 04:30
Глава Twitter назвал блокировку аккаунта Трампа верным, но опасным решением 04:30
Трамп заявил о беспрецедентной атаке на свободу слова в США 04:20
Власти Чили заинтересовались российской вакциной "Спутник V" 03:55
В Англии ужесточат требования к прибывающим в страну 03:52
Регулятор США потребовал отзыва 158 тысяч машин Tesla из-за дефекта 03:09
Протестующие забросали камнями кортеж короля Бельгии 03:07
Италия продлила режим ЧС в связи с COVID-19 до конца апреля 02:42
В Германии из-за COVID-19 прервали празднование детского дня рождения 02:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 07:46
Рубрика: Происшествия

Самолет рейса Москва-Салехард сел в Пулково по техническим причинам

Пассажирский самолет А-320, который летел из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Причина в технической неисправности, сообщили в экстренных службах.

В Сибири пассажиры всю ночь прождали вылета из-за поломки самолета

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, пишет ТАСС. Техническая неисправность, связанная с работой приборов скорости, обнаружилась после взлета. Самолет А-320 около 03:30 вылетел из аэропорта Домодедово в Салехард.

Из-за погодных условий борт не стал садиться в Домодедово, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург. Обстоятельства инцидента выясняются.

В регионах Происшествия Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Пулково Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Интервью с руководителем Росреестра Олегом Скуфинским. Главное
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Минфин вернулся к покупкам иностранной валюты
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Венесуэле
Мошенники придумали новый способ отъема денег через суд
Почему катание с горок становится опасным для жизни