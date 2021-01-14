Самолет рейса Москва-Салехард сел в Пулково по техническим причинам

Пассажирский самолет А-320, который летел из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково Санкт-Петербурга. Причина в технической неисправности, сообщили в экстренных службах.

Посадка прошла в штатном режиме. Пострадавших нет, пишет ТАСС. Техническая неисправность, связанная с работой приборов скорости, обнаружилась после взлета. Самолет А-320 около 03:30 вылетел из аэропорта Домодедово в Салехард.

Из-за погодных условий борт не стал садиться в Домодедово, экипаж принял решение лететь в Санкт-Петербург. Обстоятельства инцидента выясняются.