Уволился директор музея истории Петербурга в Петропавловской крепости

Руководитель музея истории Петербурга в Петропавловской крепости Александр Колякин ушел со своего поста, об этом сообщает администрация города.

Колякин продолжит работу в органах исполнительной власти, со следующей недели он начнет исполнять обязанности специального представителя губернатора Петербурга. За заслуги перед городом он награжден Почетной грамотой губернатора Северной столицы.

Музей истории Санкт-Петербурга Александр Колякин возглавлял с 2006 года. При нем в Петропавловской крепости была проведена одна из сложнейших реставраций. Кроме того, сама крепость превратилась в площадку для проведения знаковых городских праздников, стала общественным пространством.

Александр Колякин популяризировал полуденный выстрел. Первый полуденный выстрел с Нарышкиного бастиона прозвучал 24 сентября 1873 года. К слову, именно залп из орудия, установленного в Петропавловской крепости, 25 октября 1917 года стал сигналом к выстрелу "Авроры", с которого началась Октябрьская революция. В годы СССР полуденный выстрел проводился нерегулярно, традиция вернулась в 1957 году. А с 2008 года полуденный выстрел официально стал считаться петербургской традицией.

Право произвести залп получали ветераны, ученые, деятели культуры. В этом году один из полуденных выстрелов был посвящен врачам.

До пандемии каждый полуденный выстрел становился событием в жизни города. С Нарышкиного бастиона часто вели трансляции, а многочисленные туристы собирались в Петропавловской крепости и на Дворцовом мосту, чтобы ровно в полдень услышать орудийный залп.