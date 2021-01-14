В Карелии город остался без холодной воды из-за сильных морозов

Карельский город Питкяранта остался без холодной воды. Причина - сильные морозы.

Как сообщили в республиканском МЧС, из-за аномально низких температур воздуха произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Замерз участок центрального трубопровода. Это труба диаметром 400 миллиметром.

В настоящее время в городе ведутся восстановительные работы. Тепло в квартиры подается от центральной котельной, вода там есть. Все действует в штатном режиме.

Справка "РГ"

В Питкяранте проживает чуть больше 10 тысяч человек, город находится на берегу Ладожского озера. Первые упоминания об этом населенном пункте встречаются еще в переписных книгах Новгородской земли в конце XV века. В основном о городе говорили как о транзитном пункте на пути в Сердоболь, так раньше называлась Сортавала.