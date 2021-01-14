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14.01.2021 19:32
Рубрика: Общество

В Петербурге ожидают роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге выросло число обращений граждан в медицинские организации. По оценкам межведомственного координационного совета по противодействию распространения коронавирусной инфекции в Петербурге, тенденции к устойчивому снижению распространения COVID-19 в городе пока нет.

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В координационном совете приводят статданные. Так, 14 января за медицинской помощью обратилось 4011 пациентов, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция, а 7 января поступило 2140 таких сигналов.

С начала года в Петербурге довольно низким остается число госпитализаций. Например, 14 января в больницы было доставлено 795 взрослых, а 7 января - 794. В декабре в отдельные дни число госпитализированных превышало тысячу человек.

В связи с выпиской пациентов число свободных коек выросло, и сейчас оно достигает 20 процентов. Но в координационном совете полагают, что это временно, ведь главный показатель - все-таки рост обращений.

На новогодние праздники наблюдалась естественная разобщенность, многие предприятия ушли на каникулы, в городе были введены достаточно серьезные ограничения, препятствующие скоплению людей. Но сейчас жизнь вернулась в привычную колею и городские власти ожидают роста числа заболевших и, как следствие, госпитализаций.

Инкубационный период для коронавирусной инфекции составляет 2 недели, соответственно, в конце января есть вероятность, что петербуржцы чаще будут обращаться в стационары.

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