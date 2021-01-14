В Петербурге полицейские спасли трех девочек из "группы смерти"

В Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ спасли трех школьниц, которые ушли из дома, оставив предсмертные записки. Все девочки состояли в "группе смерти", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, девочек, сразу после их исчезновения стали оперативно искать. При содействии силовиков был установлен квартал, где находятся школьницы.

Полицейские начали обходить дом за домом и в одном из них обнаружили девочек. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, но сотрудников правоохранительных органов заинтересовало содержание одной из групп в мессенджере, где состояли все три школьницы.

По сути это была "группа смерти". Ее школьницы создали сами в конце декабря и обсуждали в чате возможности уйти из жизни. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку этой группы, выясняют, состоял ли там кто-то еще, а также устанавливают, как девочки пришли к идее создания "группы смерти".