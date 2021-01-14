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14.01.2021 11:35
Рубрика: Происшествия

В Петербурге полицейские спасли трех девочек из "группы смерти"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге полицейские и сотрудники ФСБ спасли трех школьниц, которые ушли из дома, оставив предсмертные записки. Все девочки состояли в "группе смерти", сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Петербурге шестиклассник выпал из окна школы

По данным ведомства, девочек, сразу после их исчезновения стали оперативно искать. При содействии силовиков был установлен квартал, где находятся школьницы.

Полицейские начали обходить дом за домом и в одном из них обнаружили девочек. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает, но сотрудников правоохранительных органов заинтересовало содержание одной из групп в мессенджере, где состояли все три школьницы.

По сути это была "группа смерти". Ее школьницы создали сами в конце декабря и обсуждали в чате возможности уйти из жизни. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку этой группы, выясняют, состоял ли там кто-то еще, а также устанавливают, как девочки пришли к идее создания "группы смерти".

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