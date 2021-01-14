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14.01.2021 20:09
Рубрика: Общество

В Петербурге у домашнего кота подтвердился коронавирус

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба НИИ гриппа имени Смородинцева Фото: Пресс-служба НИИ гриппа имени Смородинцева
Фото: Пресс-служба НИИ гриппа имени Смородинцева

В Петербурге COVID-19 выявлен у домашнего кота. Ученые провели генетические исследование возбудителя вируса, сообщает НИИ гриппа имени Смородинцева.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Ученые полагают, кот с большой вероятностью подхватил коронавирусную инфекцию от своих хозяев. Владельцы животного перенесли болезнь в легкой форме.

Хозяева заподозрили неладное, когда у кота поднялась температура, он стал отказываться от пищи, был апатичен. Владельцы отнесли животное на обследование, а ветеринары обратились в НИИ гриппа.

Заражение животных коронавирусной инфекцией встречаются крайне редко, поэтому ученые провели генетическое исследование животного. Коту сделали ПЦР-тест, который подтвердил COVID-19. Оказалось, что у кота самый распространенный в стране штамм коронавируса, он никак не изменился в организме животного.

В НИИ гриппа имени Смородинцева отмечают, что кошки могут переносить инфекцию по-разному, но в подавляющем большинстве случаев питомцы поправляются. При этом сами коты не способны передавать вирус ни человеку, ни другим животным.

Кот, обследованный петербургскими учеными, постепенно выздоравливает. В частности, аппетит у животного уже полностью восстановился.

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