В Петербурге умерла создатель организации "Жители блокадного Ленинграда"

В Петербурге на 90-м году жизни скончалась почетный председатель правления "Жители блокадного Ленинграда" Ираида Скрипачева, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

По данным "Интерфакса", у Ираиды Скрипачевой была диагностирована коронавирусная инфекция.

Ираида Скрипачева родилась в 1931 году и все 900 дней блокады провела в осажденном Ленинграде. В 1990 году Ираида Борисовна создала общественную организацию, объединившую жителей блокадного Ленинграда, в 2003 году она ее возглавила.

Ираиду Скрипачеву называют душой ветеранского движения Петербурга. Она помогала блокадникам собирать документы, чтобы подтвердить свой статус, организовывала встречи ветеранов, регулярно проводила различные акции.