Житель Заполярья спас ребенка из горящей квартиры

Житель Мурманской области на пожаре спас жизнь ребенка, вытащив его из окна горящей квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщил в соцсети глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

Пожар случился в поселке Сафоново 14 января около 4 часов утра в жилой пятиэтажке. Житель поселка Сергей Голуб увидел дым, выходящий из окон четвертого этажа. Не дожидаясь прибытия спасателей, он поднялся по наружной пожарной лестнице и эвакуировал ребенка через окно.

- Гордимся нашим жителем, который не растерялся в ответственный момент. Спасибо за сознательность и мужество! - написал Олег Прасов.

По словам главы Североморска, благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей обошлось без жертв. Из дома спасены шесть человек.