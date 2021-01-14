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14.01.2021 13:50
Рубрика: Происшествия

Житель Заполярья спас ребенка из горящей квартиры

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Житель Мурманской области на пожаре спас жизнь ребенка, вытащив его из окна горящей квартиры на четвертом этаже. Об этом сообщил в соцсети глава ЗАТО Североморск Олег Прасов.

Фото: iStock
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Пожар случился в поселке Сафоново 14 января около 4 часов утра в жилой пятиэтажке. Житель поселка Сергей Голуб увидел дым, выходящий из окон четвертого этажа. Не дожидаясь прибытия спасателей, он поднялся по наружной пожарной лестнице и эвакуировал ребенка через окно.

- Гордимся нашим жителем, который не растерялся в ответственный момент. Спасибо за сознательность и мужество! - написал Олег Прасов.

По словам главы Североморска, благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей обошлось без жертв. Из дома спасены шесть человек.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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