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14.01.2021 17:02
Рубрика: Власть

Аксенов назвал решение ЕСПЧ по крымскому иску "щелчком по носу" Украине

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Глава Крыма Сергей Аксенов неоднозначно оценил решение Европейского суда по правам человека, отреагировавшего на выдвинутые Украиной обвинения в многочисленных нарушениях прав человека и международных норм в Крыму. Считая промежуточное решение Европейского суда в целом необъективным, крымский лидер считает его "щелчком по носу" незалежной.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости
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С одной стороны, суд не увидел доказательств и подтверждений целой серии антироссийских обвинений, выдвинутых Украиной, и касающихся нарушений прав человека, журналистов и дискриминации украинцев в Крыму. Нет ни одного заявленного Украиной факта убийств по политическим мотивам или же политического преследования, как и отказов в регистрации религиозных организаций.

Но самое главное - ЕСПЧ в принципе отказался рассматривать вопрос о "незаконности" воссоединения Крыма с Россией.

- С одной стороны, это, конечно, "щелчок по носу" международным кляузникам, врунам и провокаторам, - считает Сергей Аксенов. - С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией. Ясно, что разбирательство будет продолжаться и дальше. Но думаю, что если бы представители ЕСПЧ и других международных правозащитных организаций были действительно заинтересованы в установлении истины, они бы просто посетили Крым и поработали на месте и уже давно отреагировали бы на реальные нарушения прав крымчан.

Аксенов уточнил, что Европейскому суду стоит обратить особое внимание на действительно причинившие значительный ущерб людям - и гуманитарный, и экономический - варварские действия Украины, устроившей полуострову товарную, водную и энергетическую блокады. Международным принципам соблюдения прав человека грубо противоречат и введенные США и ЕС санкции в отношении РФ, ударившие первую очередь по крымчанам.

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