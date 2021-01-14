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14.01.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Фермеры и другие аграрии срывают экспорт зерна

Текст: Александр Гавриленко (Ростовская область)
Фермеры срывают экспорт пшеницы. Вот такая ситуация сложилась в Ростовской области. Конечно, не только фермеры, но и другие аграрии. И не только на Дону.

Об этой ситуации я рассказал президенту Торгово-промышленной палаты Сергею Катырину на эксклюзивной онлайн-конференции в "Российской газете" (состоялась 28 декабря).

Фото: iStock
Аграриям не хватает иностранных рабочих рук

Трейдеров и экспортеров очень беспокоит, что растет доля таких недобросовестных поставщиков. Из-за этого им приходится задерживать сухогрузы и танкеры. А каждый день простоя одного судна - это тысячи долларов.

Сергей Николаевич, может быть, все-таки создать единые реестры добросовестных и недобросовестных поставщиков, как это предлагают трейдеры и экспортеры? Говорят, так им легче будет работать.

Сергей Катырин: С недобросовестными вопрос непростой. Потому что каждый из тех, кого мы с вами недобросовестным обзовем, завтра побежит в суд, и начнет с нами судиться.

Что касается добросовестных, то такой реестр можно создать. Здесь нам надо подумать, как правильно выстроить работу с Российским экспортным центром, во-первых. А, во-вторых, с Минсельхозом России. У министерства достаточно широкие полномочия, с точки зрения экспорта, даже свои зарубежные представительства теперь есть.

Мы готовы подставить свое плечо. Если надо этот реестр ввести - не вопрос. Но тут необходимо договориться с государством, по каким правилам мы будем ввести этот реестр.

Полностью интервью с президентом ТПП Сергеем Катыриным читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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