Иммунолог назвал возможные причины повторного заражения COVID-19

Кроме наличия в крови антител необходимо учитывать и другие параметры: общее состояние организма и ослабленность из-за тяжелых хронических заболеваний. Они могут давать "брешь" в защите организма, несмотря на наличие антител и даже клеточного иммунитета.

- В группе повышенного риска повторного заражения находятся, в частности, люди, у которых иммунная система в целом угнетена. Это пациенты, принимающие препараты-иммуносупрессоры после трансплантации органов, онкологические больные, пациенты с аутоиммунными заболеваниями, - сообщил KP.RU иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Повторно коронавирусом также могут заболеть пациенты с другими болезнями, получающие лечение глюкокортикостероидами, цитостатиками и другими угнетающими иммунитет препаратами.

Кстати

В Ростовской области свыше 50 человек в возрасте от 18 до 79 лет заразились коронавирусом повторно. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев. По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 392 человека и достигло 57130. С начала пандемии от коронавирусной инфекции скончалось 2293 жителя региона.