Юг страны ждет резкое похолодание

Регионы юга европейской части России ожидает резкое похолодание. Погода изменится уже в предстоящее воскресенье, 17 января, рассказали в Гидрометцентре.

"Речь идет о Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Температурные отклонения от нормы там составят от пяти до десяти градусов", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

До конца этой недели на юге России сохранится теплая погода. Сейчас там температуры в среднем на два-шесть градусов выше нормы. А вот с воскресенья ситуация изменится. Крепчать морозы продолжат и с наступлением новой недели. Ночью температуры будут опускаться до 12, а днем на термометре не выше минус шести градусов.