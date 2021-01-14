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Рубрика: Общество

Юг страны ждет резкое похолодание

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регионы юга европейской части России ожидает резкое похолодание. Погода изменится уже в предстоящее воскресенье, 17 января, рассказали в Гидрометцентре.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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"Речь идет о Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Температурные отклонения от нормы там составят от пяти до десяти градусов", - цитирует ТАСС научного руководителя центра Романа Вильфанда.

До конца этой недели на юге России сохранится теплая погода. Сейчас там температуры в среднем на два-шесть градусов выше нормы. А вот с воскресенья ситуация изменится. Крепчать морозы продолжат и с наступлением новой недели. Ночью температуры будут опускаться до 12, а днем на термометре не выше минус шести градусов.

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