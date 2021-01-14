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14.01.2021 10:48
Рубрика: Общество

Минздрав выявил иммунитет к COVID-19 у 60% жителей Астраханской области

Текст: Александр Гавриленко
Фото: Игорь Онучин / ТАСС Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Свыше 60 процентов жителей Астраханской области обладают популяционным иммунитетом к вирусу SARS CoV-2, сообщили в местном минздраве. Больше всего таких людей среди подростков (14-17 лет), а также у ребят в возрасте от 18 до 29 лет. Правда, насколько корректны эти цифры, пока не совсем ясно - в исследовании принимали участие добровольцы. Возможно, многие из них переболели и пришли на анализ, только чтобы подтвердить этот факт.

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Тем не менее, в минздраве настроены оптимистично. Процент популяционного иммунитета будут постоянно расти, уверены специалисты, не только за счет переболевших и бессимптомников, но и из-за роста числа вакцинированных.

По мнению министра здравоохранения Астраханской области Алексея Спирина, вакцинация сегодня - самый безопасный и эффективный способ победить вирус.

- Хороший пример - ежегодная вакцинация от гриппа, которая за счет эффективной иммунной прослойки дала нам нулевые показатели заболеваемости гриппом, - отмечает министр. - От гриппа в регионе сегодня привито более половины населения.

Стоит добавить, что на 14 января в Астраханской области зарегистрировано без малого 21,6 тысячи подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Погибло 443 человека.

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