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14.01.2021 16:41
Рубрика: Власть

На Кубани в пандемию разрешили работать театрам и домам культуры

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани разрешили работать театрам и домам культуры, которые ранее были закрыты из-за пандемии кронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Однако для деятельности культурных учреждений поставили важное ограничение - заполняемость зрительных залов на мероприятиях не должна превышать 15 процентов. Такое решение было принято во время проведения краевого оперативного штаба.

"У нас достаточно врачей, есть лекарства, запас коек в больницах. Не вижу предпосылок для ужесточения ограничительных мероприятий, - сказал на заседании губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. - Более того, люди просят открыть театры и Дома культуры. Мы уже разрешили работать кинотеатрам с 15-процентной загрузкой залов. При таких же условиях можно возобновить работу театров и ДК".

Однако в краевом управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что открытие учреждений культуры возможно только при соблюдении социальной дистанции в 1,5 метра между зрителями и масочного режима. В противном случае организации будут закрываться, как это уже было сделано с двумя кинотеатрами в Краснодаре и Армавире.

Напомним, что за минувшие сутки на Кубани было зарегистрировано 195 случаев заболевания коронавирусом, а всего за период пандемии этот диагноз подтвердился, по официальной статистике, более чем у 30 тысяч человек.

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