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14.01.2021 12:20
Рубрика: Экономика

Объездную дорогу вокруг Симферополя построят за счет средств ФНБ

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

Три крупных инфраструктурных проекта в Крыму будут профинансированы за счет средств Фонда национального благосостояния. Об этом сообщала пресс-служба правительства РФ.

Это юго-восточный участок объездной дороги вокруг крымской столицы от поселка Донское до Перевального, реконструкция дороги Белогорск-Приветное и сооружение канализационных очистных сооружений в Севастополе.

Юго-восточный обход Симферополя спроектируют за 1,6 миллиарда рублей

"Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов, - говорится в сообщении. - Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ".

Напомним, участок объездной дороги Донское - Перевальное протяженностью 26,5 километра призван разгрузить транспортный поток, движущийся транзитом через Симферополь в направлении южного берега Крыма. По оценкам специалистов, на пике сезона ежесуточно это направление выбирают 25-26 тысяч автомобилистов. Однако сейчас в самом узком месте пути, густо застроенной Добровской долине, постоянно возникают пробки даже в выходные дни зимой.

Реконструированная дорога Белогорск - Приветное также откроет автомобилистам короткий путь на южный берег полуострова минуя Симферополь и наиболее загруженные трассы полуострова. По этой дороге можно будет проехать от Белогорска до всех курортных поселков между Судаком и Алуштой.

Строительство КОС "Южные" в Севастополе оценивается в 8,5 миллиарда рублей. Проект попал в список долгостроев и стал предметом разбирательства в рамках уголовного дела. Стройка уже должна была завершиться, а она еще толком не начиналась. Новый контракт с ООО "Региональная строительная компания" подписан 5 сентября минувшего года. Проект лично курирует вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, поставивший перед строителями задачу сдать объект не позднее декабря 2023 года. Сооружение КОС "Южные" значительно оздоровит экологическую обстановку в Севастополе.

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