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14.01.2021 16:37

"Ростелеком" в Дагестане предоставил услуги крупному гостиничному комплексу

Текст: Олег Сергеев
"Ростелеком" предоставил пакет цифровых услуг гостиничному комплексу "AZIMUT Отель Каспийск", расположенному в городе-спутнике Махачкалы - Каспийске. Комфортабельная четырехзвездочная гостиница получила шесть "серебряных" номеров "Виртуальной АТС", 23 точки доступа к интернету по оптическому каналу и 130 точек доступа Wi-Fi.
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком" Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Для реализации этого проекта технические специалисты компании проложили два километра оптоволоконных линий связи, обеспечив скорость не менее 100 Мбит/с на каждую точку доступа.

Фото: Пресс-служба ПАО "Ростелеком"
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"Интенсивное развитие туристического кластера в Дагестане требует создания соответствующей инфраструктуры, в том числе подключения цифровых услуг связи. Ставка делается на облачные технологии для организации эффективной работы при оптимальных затратах. Цифровые сервисы повышают статус объектов туризма, будь то гостиница, музей, кафе или зона отдыха, создают условия для комфортного пребывания в конкретной локации и формируют у туристов положительный имидж региона в целом", - отметил Руслан Ярахмедов, директор Дагестанского филиала ПАО "Ростелеком".

В шестиэтажном корпусе "AZIMUT Отель Каспийск" специалисты национального цифрового провайдера на каждом этаже смонтировали по три коммутатора: для скоростного Wi-Fi, умной телефонии и сервиса "Телевидение для гостиниц", который в ближайшее время появится в отеле. Таким образом деловая и курортная зоны гостиничного комплекса, в числе которых ресторан, конференц-залы, переговорные, фитнес- и спа-центр, охраняемая автостоянка, объединены единой цифровой инфраструктурой.

"Наши отели уже представлены во многих регионах России, и мы очень рады появлению гостиницы AZIMUT на территории республики Дагестан. Помимо прекрасного климата здесь есть богатые возможности для делового и рекреационного туризма, а также много исторических и архитектурных памятников. Уверен, новый "AZIMUT Отель Каспийск" будет одним из лучших отелей в регионе и станет важной частью жизни города", - рассказал Максим Бродовский, генеральный директор AZIMUT Hotels.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Краснодарский край ЮФО Адыгея ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

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