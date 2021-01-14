В Анапе произошел пожар в парке аттракционов

В Анапе в ночь со среды на четверг произошел пожар в детском парке "Джунгли", расположенном на берегу реки Анапка. Площадь возгорания составила 120 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о ЧП поступило в гарнизон 13 января в 23.05 вечера. Прибывшие на место первые пожарные расчеты установили, что пламя успело охватить два аттракциона.

В 23.50 открытое горение было ликвидировано, а в 00.28 полностью потушено.

Всего к тушению привлекли четыре единицы техники и 13 человек личного состава.