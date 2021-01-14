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14.01.2021 13:45
Рубрика: Экономика

В Краснодаре начнут собирать троллейбусы с автономным ходом

Текст: Юрий Гень (Краснодар)
В Краснодаре для нужд муниципального транспорта начнут собирать троллейбусы с автономным ходом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Трехстороннее соглашение о производстве техники подписано сегодня в столице Кубани между администрацией города, МУП "Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление" ("КТТУ") и компанией-производителем электротранспорта. Собирать автономные троллейбусы будут на базе цехов МУП "КТТУ".

Фото: vk.com/mossobyanin
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"К подписанию этого соглашения мы готовились весь прошлый год, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов. - Проект сложный, переживали, чтобы получилось. Теперь надеемся на долгосрочное сотрудничество. В начале года приступаем к крупноузловой сборке абсолютно новых троллейбусов в кузове, который еще не представлен на российском рынке. Это позволит закрепить взаимодействие с предприятием, создать новые рабочие места, приобрести квалифицированные кадры для города. Кроме того, это серьезная экономия денежных средств".

По словам главы города, если первые 10 машин планируется выпустить в этом году, то в целом стоит цель - обновить 143 единицы подвижного состава.

"Также нужно расширять автопарк, поэтому общая потребность в машинах на ближайшие годы составляет порядка 200 единиц", - отметил мэр Краснодара.

На данный момент известно, что троллейбусы, которые планируется выпускать, рассчитаны на 25 километров автономного хода и будут иметь 110 мест, в том числе 35 - для сидения.

В троллейбусах предусмотрены системы подогрева и кондиционирование салона: для комфортной перевозки пассажиров в зимнее и летнее время. Наружную обшивку транспорта планируется делать из антикоррозийных материалов. Также троллейбусы оснастят системами аварийного пожаротушения.

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