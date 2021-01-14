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14.01.2021 16:38
Рубрика: Происшествия

В Крыму умерла пострадавшая от взрыва газового котла в жилом доме

Текст: Сергей Винник (Симферополь)

В Крыму скончалась одна из трех пострадавших при взрыве газа в жилом доме села Межводное Черноморского района полуострова. Об этом сообщил руководитель Главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым и Севастополю Владимир Терентьев.

В больнице умерла 79-летняя женщина - уточнили в пресс-службе ГСУ СКР.

Три человека пострадали при взрыве газа в Крыму

Напомним, инцидент произошел в 6.09 утра 9 января. В результате хлопка газа жилой дом площадью около 90 квадратных метров был обрушен без последующего горения. Трое пострадавших, двое из них пожилые люди и их сын, были доставлены в Черноморскую центральную районную больницу. Спасатели и специалисты предприятия "Крымгазсети" обследовали место происшествия. Согласно предварительной версии, причиной взрыва газовоздушной смеси могли стать нарушения при монтаже газового котла.

- Будет возбуждено уголовное дело, мы проверим все обстоятельства следственным путем, - сообщил Владимир Терентьев. - На предварительном этапе стало понятно, что монтирование газового оборудования производилось кустарно.

Сейчас следствие выясняет, кто монтировал газовое оборудование, и в каких условиях эксплуатировался обогревательный котел.

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