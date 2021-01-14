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14.01.2021 10:24
Рубрика: Происшествия

В Симферополе экс-сотрудника военкомата осудили за серийные взятки

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Центральный районный суд вынес приговор бывшему начальнику отделения призыва военного комиссариата Симферополя: мужчина уличен в серии взяток за "отмазывание" молодых крымчан от службы в армии. Об этом сообщила пресс-служба военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту.

Фото: Пресс-служба СК по Республике Крым и Севастополю
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В уголовном деле фигурируют семь эпизодов использования сотрудником военкомата своего служебного положения. С декабря 2018-го по сентябрь 2019 года начальник лично получил от не желавших служить в армии граждан взятки в размере от 90 до 190 тысяч рублей - всего более 800 тысяч рублей. За деньги осужденный обещал поспособствовать освобождению от призыва по разным надуманным причинам, в том числе по состоянию здоровья. Но в действительности, не имея таких служебных полномочий, мужчина не мог и не собирался помогать взяткодателям.

- Полученные деньги осужденный потратил на личные нужды, - пояснил представитель военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту Александр Куратов. - В отношении пятерых взяткодателей, которые сознались в содеянном, отказано в возбуждении уголовного дела. А в отношении двух, не признавшихся в даче взятки, материалы направлены для принятия решения в ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Экс-начальнику была инкриминирована часть 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения". Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд признал его виновным в совершении семи преступлений и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также экс-военный должен заплатить штраф 80 тысяч рублей и лишен права в течение трех лет занимать руководящие должности на государственной и муниципальной службе.

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