В СК назвали максимальную взятку в Крыму в 2020 году

Максимальный размер взятки, выявленной сотрудниками Главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю, составил в 2020 году три миллиона рублей. Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Симферополе сообщил руководитель ведомства Владимир Терентьев.

По его словам, по сравнению с показателем 2019 года в 2020-м число коррупционных преступлений на полуострове выросло с 260 до 370. Более половины из них связаны со взяточничеством.

- Получение взятки может как быть, так и не быть связано с вымогательством, - уточнил руководитель регионального управления.

Терентьев пояснил, что рост числа выявляемых в республике преступлений коррупционного характера обусловлен улучшением качества межведомственного взаимодействия с заинтересованными лицами. Получателями взяток становятся как должностные лица как в правоохранительных органах, так и органах государственной власти и местного самоуправления.

- Что касается сфер деятельности, в которых мы выявляем такие преступления, - это и область строительства, и взятки должностным лицам за увод от той или иной ответственности, - заключил Терентьев.