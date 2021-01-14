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14.01.2021 15:21
Рубрика: Происшествия

В Волгограде убийце полицейского дали пожизненный срок

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области
Фото: объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области

Волгоградский областной суд признал 49-летнего гражданина виновным в разбое и посягательстве на жизнь сотрудника полиции, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Подсудимого приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
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23 марта 2020 года в Дзержинском районе Волгограда ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, напал на приезжую из Узбекистана. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему все имущество, что было у женщины при себе.

Гражданка попыталась спастись бегством. Преступник погнался за ней и забежал на охраняемую территорию административного здания органов внутренних дел. Там его задержал 35-летний старший сержант полиции и повел в контрольно-пропускной пункт. Однако задержанный ударил представителя закона ножом в грудь. Сержант скончался на месте, а его убийца скрылся. Но вскоре его поймали.

С осужденного в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда.

Как отмечает пресс-служба прокуратуры области, свою вину фигурант уголовного дела не признал.

По информации пресс-службы регионального управления СК, ранее за совершение тяжких и особо тяжких преступлений рецидивист провел в заключении более 12 лет.

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