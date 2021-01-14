Новости

ВОЗ готова содействовать ускорению сертификации вакцины "Спутник V" 14:42
Названы города, которые первыми восстановятся после пандемии 14:40
Дания получила расписание работ по достройке "Северного потока 2" 14:33
В Югре чиновница ввела режим ЧС, чтобы помешать подрядчику работать 14:31
В Минфине рассказали о потенциале снижения налоговой нагрузки 14:23
Минюст России оценил решение ЕСПЧ по жалобе Украины из-за Крыма 14:21
Ученые: Обезьяны-воровки научились отличать дорогие вещи от не особо нужных 14:19
В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов 14:18
"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин привился от COVID-19 14:09
Лежащий в реанимации с COVID Борис Грачевский вновь введен в кому 14:06
Два члена сборной РФ по биатлону сдали положительные тесты на коронавирус 14:01
Названа причина смерти актера Дмитрия Гусева 13:54
Житель Заполярья спас ребенка из горящей квартиры 13:50
Стало известно, сколько всего автомобилей купили россияне в 2020 году 13:44
Во Владивостоке построят мечеть 13:34
Цены на квартиры в новой Москве установили новый рекорд 13:28
Подмосковье получило еще более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса 13:26
В Москве спасли мужчину, провалившегося под лед 13:26
На Эльбрусе из-за лавиноопасности закрыли горнолыжные трассы 13:17
Петербуржцу запретят пользоваться метро за игру в мяч 13:16
В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов 13:16
Мишустин рассчитывает на устойчивый рост экономики к концу года 12:44
Иммунолог назвал возможные причины повторного заражения COVID-19 12:42
В Кемерове первоклассница угрожала ножом ученикам 12:42
Василий Петренко возглавит Госоркестр имени Е.Ф. Светланова 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Почему сердечникам стоит сделать прививку от коронавируса
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
Почему календарная реформа большевиков много лет сбивала с толку россиян
14.01.2021 14:09
Рубрика: Общество

"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин привился от COVID-19

Текст: Юлия Мякишева
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Известный уральский музыкант и композитор Александр Пантыкин сделал прививку от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V". О вакцинации сообщил оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что музыкант поставил первую прививку, и через три недели ему нужно будет поставить еще одну.

Фото: Игорь Онучин / ТАСС
Минздрав выявил иммунитет к COVID-19 у 60% жителей Астраханской области

- Я подготовился, почитал в интернете, посмотрел отзывы. Цифра - 91 процент эффективности - конечно, поражает, - сказал "дедушка уральского рока".

Он пообещал, что скоро опубликует песню, посвященную вакцине. Предполагается, то она приободрит слушателей.

- Позитивный настрой - отличный способ борьбы с любой болезнью, - считает музыкант.

В Свердловскую область уже поступило уже около 15 тысяч доз препарата. До конца января прибудет еще 50-60 тысяч вакцин.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 383 случая COVID-19. Общее количество случаев заражения составляет 64 018. С болезнью справились 389 человек, всего выздоровели 56 435 пациентов. Жертвами коронавируса за сутки стали 20 человек, всего погибших - 1753.

В регионах Общество Здоровье Культура Музыка Рок Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мурашко: В гражданский оборот выпущено более 1,6 млн доз "Спутника V"
За сутки в 85 регионах России подтверждено 24 763 случая COVID-19
Минстрой предложил ужесточить контроль за арендой жилья
В Госдуму внесен проект о дополнительных социальных гарантиях для мигрантов
ВОЗ предсказала еще более тяжелый год пандемии COVID-19
Президент РАН: Год науки дает стране колоссальный шанс
Кравцов: В конце школы ученики должны быть воспитаны, обучены и здоровы