"Дедушка уральского рока" Александр Пантыкин привился от COVID-19

Известный уральский музыкант и композитор Александр Пантыкин сделал прививку от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V". О вакцинации сообщил оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом. Уточняется, что музыкант поставил первую прививку, и через три недели ему нужно будет поставить еще одну.

- Я подготовился, почитал в интернете, посмотрел отзывы. Цифра - 91 процент эффективности - конечно, поражает, - сказал "дедушка уральского рока".

Он пообещал, что скоро опубликует песню, посвященную вакцине. Предполагается, то она приободрит слушателей.

- Позитивный настрой - отличный способ борьбы с любой болезнью, - считает музыкант.

В Свердловскую область уже поступило уже около 15 тысяч доз препарата. До конца января прибудет еще 50-60 тысяч вакцин.

По данным оперштаба, за последние сутки в регионе выявили 383 случая COVID-19. Общее количество случаев заражения составляет 64 018. С болезнью справились 389 человек, всего выздоровели 56 435 пациентов. Жертвами коронавируса за сутки стали 20 человек, всего погибших - 1753.