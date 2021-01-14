Нынешней зимой серьезные перебои в снабжении электричеством ощущают многие жители дачных, коттеджных поселков в пригороде и на окраинах Тюмени. Проблема не в дефиците генерирующих мощностей - в состоянии электросетей. Они в значительной мере изношены, не выдерживают резко возросшую нагрузку и вообще технически не соответствуют ей.

Садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ) вблизи городов постепенно превращаются в жилые массивы. От 20 до 50 процентов домов их хозяева используют круглогодично. У кого-то имеется в запасе квартира, но у многих, включая молодые семьи с детьми, пожилые пары, это единственная крыша над головой. С законной пропиской. На участках с каждым годом появляется все больше капитальных строений, просторных коттеджей. В чем-то схожий процесс наблюдается и на городских окраинах. Там, где раньше стояли скромные дома сельского типа с дровяными печами, сегодня преобладают внушительные особняки. Площадь иных доходит до 500-600 квадратов.

При отсутствии доступа к природному газу для отопления обычно используется электричество. В пиковый момент, когда работают на всю мощь электрообогреватели, варочные конфорки, прочие бытовые приборы, сеть не выдерживает нагрузки. Иной раз, по утверждениям специалистов сетевых компаний, она превышает допустимую в десятки раз. Хлипкость системы ярко проявилась нынешней суровой зимой, когда 25-35-градусные морозы стоят неделями. В ноябре-декабре 2020 года, а также в новогоднюю декаду долговременные перебои в электроснабжении были зафиксированы почти в двух десятках СНТ и обычных населенных пунктов. Хозяевам остывающих домов, не имеющих резервных источников энергии, не позавидуешь. К тому же часто происходят скачки напряжения, из-за чего ломаются дорогостоящие приборы.

Проблема не в дефиците генерирующих мощностей, а в изношенности сетей, которые не выдерживают резко возросшую нагрузку

В январе на многочисленные SOS пострадавших некоторые главы сельских муниципальных образований лишь разводили руками и рекомендовали снизить нагрузку - не включать то, без чего можно обойтись. В соцсетях же развернулись жаркие дискуссии. Одни доказывали, не без оснований, что, оплачивая исправно киловатт-часы, они имеют полное право требовать от поставщиков неукоснительного выполнения услуги. Другие призывали реалистично оценивать обстановку, "на дядю не надеяться", приобретать независимые автономные установки, работающие на различных видах топлива, начиная с качественных дизельных агрегатов. Ну и не пренебрегать деревенскими печками.

Власти признают, что кардинально решить проблему позволит только реконструкция сетевого хозяйства. За чей счет и на каких условиях? Что касается СНТ, то, как известно, за общедолевое имущество, включая дышащие на ладан трансформаторы, отвечают члены товарищества. Модернизировать оборудование, по словам губернатора Александра Моора, можно собственными усилиями, собрав необходимую сумму, или передать подстанции единогласным решением собрания в собственность сетевой организации, заключив с ней договор. Ситуацию осложняют многомиллионные долги некоторых СНТ перед поставщиками. Напрашивается реорганизация их в статус классических поселений, но пока этот вопрос на уровне юридических дискуссий. Проблема, конечно же, не тюменская - она повсеместная и требует разработки федеральных регулирующих инструментов.