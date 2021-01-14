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14.01.2021 15:39
Рубрика: Экономика

Свердловская область побила исторические рекорды по выдаче ипотеки

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Регион вышел на пятое место в стране после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края по количеству и объему оформленных жилищных займов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным Уральского ГУ Банка России, за 11 месяцев 2020 года (цифры за год будут известны позже) жители региона оформили 52 тысячи ипотечных кредитов, что на 37 процентов больше, чем в 2019-м. Сумма этих кредитов составила 118 миллиардов рублей (рост еще более внушительный, на 50 процентов).

- Никогда раньше Свердловская область не выходила на такие объемы. Сегодня совокупный долг жителей региона по ипотеке составляет 283 миллиарда рублей. При этом просрочка - всего 0,8 процента. На спрос повлияли смягчение кредитно-денежной политики, реализация льготных программ с госучастием, а также субсидирование ипотечных ставок до 6,5 процента на первичном рынке недвижимости. На Среднем Урале такую ипотеку выдают 28 банков, в том числе два региональных. Граждане подали 37 тысяч заявок, заключено около 13 тысяч договоров на 33 миллиарда рублей, - комментирует начальник экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексей Кориков.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
Стоит ли продлевать программу льготной ипотеки

По словам президента Уральской палаты недвижимости Илоны Соболевой, льготная ипотека вернула на рынок покупателей, взявших паузу весной. Кроме того, растущие цены на жилье и снижение ставок по депозитам стали дополнительным стимулом для новых клиентов, в том числе частных инвесторов, которые раньше предпочитали вкладывать средства в другие инструменты. Если в 2019 году доля ипотечных сделок на новостройки колебалась в районе 50 процентов от общего количества, то в 2020-м она составила 61 процент, а в некоторых проектах дошла до 75.

На 1 декабря средневзвешенная ставка по ипотеке в Свердловской области равнялась 7,9 процента, это меньше, чем целевой ориентир нацпроекта "Жилье и городская среда". Исторический минимум был зафиксирован в августе 2020 года: 7,2 процента.

Впрочем, в наступившем году эксперты уже не ожидают взрывного спроса. По их мнению, льготная ипотека сказала свое веское слово, а эффект от нее нивелировался ростом цен на квадратный метр. К примеру, в эконом-классе он достиг 17 процентов, а при 20 процентах выгода от субсидированной процентной ставки в ежемесячных платежах для заемщика теряется. К тому же платежеспособность населения не повысилась, значит, покупатели в 2021-м будут принимать решения уже не так быстро.

- Влияние субсидированной процентной ставки на спрос будет постепенно снижаться, но мы наверняка увидим во втором квартале корпоративные программы от девелоперов и другие способы поощрения покупателей, - уверен президент СРО Ассоциации строителей Урала Вячеслав Трапезников.

Кстати

В 2020 году на Среднем Урале ввели 2,3 миллиона квадратных метров жилья, из них индивидуального - чуть больше миллиона. Львиная доля ввода многоквартирных домов пришлась на Екатеринбург - 1,3 миллиона квадратных метров. Сейчас в стадии строительства находится 283 объекта на 3,3 миллиона "квадратов".

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