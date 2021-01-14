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14.01.2021 06:32
Рубрика: Происшествия

Вышли в лесной дозор

Новая техника помогает бороться с незаконными рубками
Текст: Татьяна Казанцева (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 5(8356)
Четыре новых УАЗа получили недавно инспекторы окружного департамента лесного хозяйства. Высокопроходимую технику уже опробовали в предновогоднем патрулировании лесов Тюменской, Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
Высокопроходимую технику опробовали в новогоднем патрулировании. Фото: Татьяна Андреева/РГ Высокопроходимую технику опробовали в новогоднем патрулировании. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Высокопроходимую технику опробовали в новогоднем патрулировании. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Согласно нацпроекту "Экология", к 2024 году должен установиться баланс выбытия и воспроизводства лесов. Другими словами, сколько деревьев вырубили или потеряли при пожарах, столько же необходимо вырастить, ужесточив при этом борьбу с незапланированными потерями. Для этого требуются особые усилия и современные технические средства. Например, УАЗы, ключи от которых начальник департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков вручил инспекторам.

- Старой технике более десяти лет, ее нужно заменять, чтобы инспекторы по охране и защите лесов работали эффективно. А УАЗы специально оборудованы под нашу работу, в том числе системой ГЛОНАСС для позиционирования на местности, - отметил он.

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Средства на закупку мощной техники в рамках федеральной программы "Сохранение лесов" поступили второй раз. В 2019-м УрФО получил на эти цели более 30 миллионов рублей, в 2020-м - уже более 55 миллионов. По словам Сандакова, новые УАЗы - лишь часть запланированного к обновлению автопарка лесной охраны. Только за год по всему УрФО закупили 72 полноприводные машины и 53 квадрокоптера. Между тем в лесной дозор на территории шести субъектов РФ заступают 1180 инспекторов, планируется, что все они со временем получат надежный транспорт. Пешим ходом далеко не уйдешь: общая площадь лесных угодьев УрФО - более 112 миллионов гектаров. Для повышения мобильности региональных инспекторов в 2019 году было приобретено 60 "Нив" и УАЗов.

Оценить статистику выявления и предотвращения незаконных рубок мы решили на примере самого новогоднего дерева. Так, в 2018 году в шести регионах УрФО нелегально срубили 389 елей, в 2019-м - 321. В частности, в Свердловской области два года назад было зафиксировано 172 таких случая, год назад - только восемь, а в 2020-м - вообще один. Интересно, это коронавирус помог или сознательность растет?

- Люди действительно стали сознательнее. Елки перед Новым годом продавали на каждом перекрестке, да и выписать деревце для самостоятельной рубки достаточно легко и недорого - "хвойный метр" стоит 57 рублей. Сделать все по закону выгодно, ведь штрафы немалые: для частников - до 3000 рублей, юрлиц - до 500 тысяч за елку, - рассказал Олег Сандаков корреспонденту "РГ".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В Челябинской области цифры иные: год назад незаконно срубили 271 ель - на 91 больше, чем в 2018-м. В департаменте уточняют: статистика может говорить не о повышенной активности нелегалов, а об энергичной работе инспекторов совместно с лесниками и сотрудниками ГАИ. Кроме того, на Южном Урале была изъята особо крупная партия елей: один из нарушителей срубил и пытался вывезти сразу более 200 деревьев.

Если говорить о незаконных рубках не только елей, но и другой древесины, то в УрФО в целом прослеживается тенденция к их снижению. Если в 2017 году было нелегально заготовено 99 тысяч кубометров, то в 2020-м - уже 68 тысяч. По словам Сандакова, инспекторам активно помогают местные жители, которые все чаще сигнализируют о фактах незаконного хищения леса. Уменьшение несанкционированных рубок (с 57 до 37 тысяч кубометров) отмечено даже в Свердловской области, обладающей самыми большими запасами древесины в округе.

При этом нарушения не всегда умышленные.

- Если проанализировать, то видно, что часть из них относится к так называемым техническим ошибкам. Например, лесники неправильно отвели делянку, не под тем градусом. Раньше это делали по буссоли (специальный вид компаса. - Прим. ред.), сейчас - по навигатору. А разница в один градус - это превышение расстояния до десятка метров. Или газовики расчистили площадку под трубу - оказалось, незаконно, - комментируют в департаменте лесного хозяйства по УрФО.

Выявлять "проплешины" в зеленом массиве помогает новая техника, в том числе квадрокоптеры, которые активно закупают власти субъектов РФ. Спутниковый мониторинг дает повод для оптимизма: в последнее время зафиксировано не только уменьшение самовольных рубок, но и сокращение мусора в лесах.

Между тем

Выявление незаконной рубки деревьев - далеко не единственная задача сотрудников лесничеств. Большую часть года они предотвращают лесные пожары, обеспечивают воспроизводство насаждений. Для всего этого нужна спецтехника и оборудование. В рамках нацпроекта регионы приобрели в 2020 году 4,5 тысячи единиц - в два раза больше, чем в 2019-м.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Экология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО УрФО Челябинская область УрФО ХМАО УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область

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