В Челябинске ужесточили приговор куратору "группы смерти"

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда рассмотрела уголовное дело 24-летнего финансового аналитика из Московской области Никиты Неаронова, дважды осужденного за организацию "групп смерти" и покушение на доведение до самоубийства несовершеннолетних. Приговор ужесточен, сообщили в четверг в судебной инстанции.

7 сентября прошлого года Брединский районный суд приговорил Неаронова к четырем годам и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Однако от отбывания наказания подсудимого освободил в связи с истечением назначенного срока за счет времени содержания под стражей по ранее вынесенному приговору Ленинского суда Челябинска от 23 декабря 2019 года. Вердикт в областном суде обжаловала прокуратура.

Ранее суд первой инстанции установил, что в 2017 году Неаронов, находясь в Москве и Московской области, вовлекал несовершеннолетних пользователей социальной сети "ВКонтакте" в свою группу с целью доведения до самоубийства. Побуждал собеседников к выполнению ряда опасных для жизни заданий, однако свой замысел довести до конца не смог, поскольку все пять потерпевших самостоятельно отказались от самоубийства. В совершении еще двух преступлений Неаронова оправдали за отсутствием состава преступления. Более того, оставили за ним право на реабилитацию.

- Судебная коллегия по уголовным делам сегодня частично удовлетворила представление прокурора, увеличив Неаронову срок наказания с четырех лет пяти месяцев до пяти лет лишения свободы, - сообщила представитель областного суда Евгения Нациевская.- Фактически ему предстоит провести в колонии семь месяцев, поскольку остальная часть считается отбытой. Меру пресечения в виде подписки о невыезде изменили на содержание под стражей. Приговор вступил в законную силу.