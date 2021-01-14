Разработанные в Челябинской области меры по преодолению последствий пандемии заслужили положительную оценку на координационном совете Минпромторга России. Акцент в регионе сделан на поддержку промышленных кластеров, а также на сопровождение инвестпроектов на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

По словам министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего, из семи созданных кластеров четыре уже внесены в реестр Минпромторга, остальные формируют необходимый пакет документов. Когда выделение федеральных субсидий для участников кластеров приостановили на неопределенное время, регион решил выделить 80 миллионов рублей в виде грантов на модернизацию и техперевооружение. Эта мера позволила избежать снижения инвестактивности сектора, а также сокращения штата и зарплат.

Помимо того, в области разработаны программы льготного финансирования. В частности, в рамках программы "Кластеры" можно получить займы от пяти до 30 миллионов рублей по ставке от одного процента годовых на срок до пяти лет. Среди первых получателей - компания "ПТ-Сервис", выпускающая автоматизированные блочные котельные, и Снежинский завод специальных электрических машин. В общей сложности им выдано 45,9 миллиона рублей.

По программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" размер двухгодичного займа составляет от пяти до 50 миллионов рублей. Для участников промкластеров есть условие - вложить в модернизацию не менее 20 процентов своих средств, исключение сделано только для производителей медицинской продукции. В частности, этой мерой воспользовалась челябинская "Фабрика шнуров", открывшая участок компонентов для одноразовых медицинских масок, и Магнитогорская обувная фабрика, переориентировавшая часть мощностей на пошив СИЗов.

Всего за прошедший год на поддержку промышленности из областной казны выделили около 284 миллионов рублей. Объем расходов на этот год уже утвержден. Планируются и непрямые формы поддержки в виде снижения ставок по налогу на прибыль и имущество для участников СПИК 2.0. Резиденты и управляющие компании индустриальных парков смогут претендовать на инвестиционный вычет по налогу на прибыль. Сейчас эти предложения проходят экспертизу. Отдельно в Минпроме отмечают, что все разработанные в 2020-м меры поддержки продолжат действовать и в 2021 году.

По данным минэкономразвития Челябинской области, всего бизнесу через разные институты с начала пандемии была оказана помощь на сумму более 30 миллиардов рублей. Это позволило сохранить свыше 170 тысяч рабочих мест. В региональном отделении "Опоры России" особо выделяют беспроцентные кредиты на неотложные нужды и кредиты на возобновление деятельности под два процента годовых. К ним прибегли более 6 000 предпринимателей, получив в общей сложности почти 11 миллиардов рублей.

Не остались без внимания и пять действующих в регионе ТОСЭР: "Бакал", "Верхний Уфалей", "Озерск", "Снежинск" и "Миасс". Так, для Бакала, Верхнего Уфалея и Миасса расширили перечень возможных видов экономической деятельности резидентов. В числе потенциальных участников ТОСЭР "Миасс", к примеру, теперь рассматриваются производители безалкогольных напитков, асфальтобетонных смесей, сервисный центр для грузового транспорта и даже конструкторское бюро. Уже в ближайшее время число резидентов может увеличиться до 14, а размеры их вложений - с 270 до 463,5 миллиона рублей.

- В городе создана хорошая база для появления современных производств. Зачастую это малый бизнес с небольшим числом сотрудников, занятых интеллектуальным трудом. Чтобы способствовать формированию костяка таких предприятий, установлен минимальный порог для резидентов: не менее 10 рабочих мест и 2,5 миллиона рублей инвестиций, - говорит министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

Прямая речь

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли РФ:

- Первоочередная задача органов исполнительной власти - не допустить пробуксовок в работе предприятий, своевременно оказывая им помощь. Эпидобстановка остается сложной, но промышленности удалось выстоять, быстро нарастить производство СИЗов. Сегодня на переднем крае - наполнение стационарного, амбулаторного и аптечного сегмента. С учетом планируемого объема производства вакцины мы предложили бесплатно делать прививки сотрудникам промпредприятий с непрерывным циклом по всей стране.